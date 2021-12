Rincon nell’inedito ruolo di difensore centrale non convince, Brekalo si spegne troppo presto: le pagelle di Sampdoria-Torino

BERISHA 6: non è riuscito ad arrivare a respingere il calcio di rigore di Quagliarella davvero per pochissimo. A metà del primo tempo fa poi correre un brivido con un controllo di piede sbagliato che rischia di mandare in porta Verre ma riesce fortunatamente a rimediare. La sua prestazione è comunque sufficiente.

IZZO 6: non giocava una partita da titolare addirittura dalla seconda giornata di campionato, quando il Torino è stato impegnato sul campo della Fiorentina. In quella occasione la sua prestazione era stata gravemente insufficiente, certamente meglio questa sera.

RINCON 5,5: a sorpresa Juric lo schiera nell’inedito ruolo di difensore centrale nel 3-4-2-1 e non in mezzo al campo, in una posizione certamente più consona alle sue caratteristiche. Nella linea dei difensori appare un po’ troppo in difficoltà.

BUONGIORNO 6: buona la partita del numero 99 granata che riesce anche a mettersi in mostra con alcune buone chiusure e un paio di preziosi recuperi. A inizio secondo tempo riceve un cartellino giallo e, anche per questo, Juric lo richiama in panchina (st 25′ RODRIGUEZ 6: attento in fase difensiva)

(Continua a pagina 2)