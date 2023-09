Dopo il pareggio contro la Roma, Juric ha analizzato la sfida pareggiata grazie al gol di Zapata

Ivan Juric ha commentato il pareggio, 1-1, contro la Roma maturato grazie al pareggio di Zapata. E proprio da lui parte la disamina. “Siamo contenti che Zapata sia qui e che si sia creata questa opportunità. Siamo contenti di averlo con noi”.

Le è piaciuta la prestazione della squadra?

“Mi è piaciuta tanto la mia squadra, sia nel gioco che nella reazione. Tutti hanno fatto una bellissima partita, ho avuto sensazioni positive”.

Sulla reazione di Sanabria

“Non voglio perdere Sanabria, gli ho dato una settimana per smaltire la delusione ma lo voglio usare il più possibile Si può utilizzare soprattutto quando giochiamo con la difesa a 4. Bellanova ha fatto una grandissima partita, mi è piaciuto tantissimo. Dall’altra parte abbiamo fatto un po’ di meno, Radonjic non ha giocato come altre volte”.

Come ha trovato lo stadio?

“Ho visto un bello stadio questa volta, molto carico e tosto. Mi è piaciuto il sostegno alla squadra. Stavamo arrivando da due vittorie dopo una partenza molto negativa, adesso la squadra mi sembra tosta. Dobbiamo dimostrare che vogliamo fare bene”.

Il confronto con la partita contro il Milan

“Nella partita contro il Milan abbiamo perso i valori che ci hanno contraddistinto in questi due anni. Ho visto cose veramente brutte e sono state settimane toste. Oggi invece sono molto soddisfatto. Ho percepito segnali negativi nei giorni prima del Milan, in queste tre partite invece ho visto la squadra vera”.

