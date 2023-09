José Mourinho ha parlato al termine della sfida pareggiata che la Roma ha pareggiato contro il Torino: le sue parole

Un solo punto per la Roma di José Mourinho nella sfida dell’Olimpico Grande Torino. Una gara molto equilibrata, soprattutto nel secondo tempo. Poi una rete di Lukaku ha aperto i conti, prima del definitivo pareggio siglato da Duvan Zapata. Al termine della gara ha parlato l’allenatore della Roma: le sue dichiarazioni.

Le parole di Mourinho

“La partita con il Toro era complicata, sull’1-0 era ancora una gara aperta. Loro sono una squadra difficile, abbiamo fatto un secondo tempo molto buono, non abbiamo creato situazioni sufficienti per fare qualche gol in più e preso gol su palla inattiva, sappiamo come difenderle ma qualcuno non l’ha interpretata bene. C’è la sensazione di due punti persi, abbiamo fatto una buona partita”.