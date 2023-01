Il tecnico granata, Ivan Juric, commenta in conferenza stampa la partita pareggiata dal su Torino contro il Verona

“Mi aspettavo una partita così, sapevo quanto sarebbe stato difficile. Globalmente sono moto soddisfatto di tanto cose. Mi aspettavo un primo tempo così. Abbiamo preso gol sull’unico calcio d’angolo, nel secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo pareggiato, abbiamo rischiato sul colpo di testa di Lazovic e poi abbiamo avuto due palle-gol che non siamo riusciti a sfruttare. Ma non solo deluso”.

“Il Verona negli ultimi tre anni ha sempre fatto meglio del Torino cambiando pochi giocatori, questo significa che c’è poca differenza tra le due squadre. Poi basta sbagliare qualcosa e ti ritrovi a pagare le situazioni. E’ capitato al Torino che ha rischiato la retrocessione negli scorsi anni, sta capitando al Verona. Ora secondo me il Verona sta lavorando sui concetti giusti”.

“Il primo tempo abbiamo dominato, non abbiamo concesso ripartenza. Poi abbiamo preso gol e la partita si è complicata, poi nel secondo tempo abbiamo spinto ma il pareggio alla fine penso sia il risultato giusto. A Verona si cerca il gioco di Juric? Perché è troppo bello, devi avere i giocatori giusti ma secondo me è un gioco davvero bello, chi lo ha provato come Bocchetti poi è giusto che lo provi”.

“Vlasic e Sanabria per me hanno le stesse caratteristiche, oggi avevano davanti un giocatore forte fisicamente. Con Pellegri hai invece un giocatore diverso, che attacca la profondità, e oggi poteva servire. Poi oggi ho fatto delle scelte, potevamo mettere Sanabria o Radonjic”.

“Partite così vanno giocate con grande tecnica, ci voleva qualcosa in più a livello tecnico. Ma oggi penso che i loro difensori hanno fatto bene, anche contro Radonjic”.

“Cosa ho pensato quando Lazovic ha sbagliato il gol? Che mi vuole bene”.

“Sia Hien, sia Doeg che Sulemana sono giocatori per giocare questo tipo di calcio. Magari hanno pagato le situazioni ma hanno le caratteristiche per giocare questo calcio, hanno buona tecnica e fisico. Mi auguro che il Verona si salvi”.

“Se ci manca la mentalità per vincere? No, ci manca la qualità. La mentalità c’è stata, perché se la squadra attacca come negli ultimi 10 minuti vuol dire che la mentalità c’è, è mancata la qualità”.