Le parole del tecnico del Verona Juric dopo la sfida contro il Torino terminata con il risultato di 1-1

Prima di analizzare la partita, il pareggio 1-1 contro il Torino, Juric si è soffermato sul suo futuro con una stoccata alla società. “Qui abbiamo fatto una roba allucinante, il fatto che siamo salvi da settimane e la società non venga a parlare con me è un brutto segnale, una mancanza di rispetto totale. Nel calcio se ottieni un obiettivo vieni a parlare, noi pensiamo sempre a come fare per migliorare, cerchiamo di capire come inserire giovani, ma se non vedi lo stesso entusiasmo resti male. Il mio direttore D’Amico l’ha presa bene, io sono più cattivo. Per me lavorare bene è un’altra. Ci siamo salvati contro un Cagliari che spende otto volte di più”. Sul match: “Perderla oggi sarebbe stato allucinante, c’è stato possesso, dominio, occasioni, tutto il lavoro di due anni si è visto in questa partita. Abbiamo creato tanto, non solo oggi, abbiamo fatto partite splendide senza vincere però c’è da dire che ad inizio campionato è andata bene in alcune partite”.

Juric sui giovani lanciati dal Verona

“Noi ci crediamo nei giovani, non abbiamo paura di metterli, Ilic ha fatto una partita splendida, con lo Spezia per esempio no, ci è costato due punti. A me dà fastidio che loro non sono nostri, che spesso lavoriamo per le altre società, questo mi toglie il sonno”, ha continuato il tecnico. “Abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni, abbiamo creato una cultura del lavoro. Per fare questo devi fare un certo tipo di lavoro anche con i giocatori”.