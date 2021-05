Faticano gli attaccanti e anche Mandragora quest’oggi non riesce a far girare la palla come vorrebbe: le pagelle di Verona-Torino

SIRIGU 7.5: non può nulla sulla bella conclusione di Dimarco che permette al Verona di trovare il pareggio nel finale. In precedenza il portiere del Torino era stato straordinario in diverse circostanze con alcune parate provvidenziali, da segnalare in particolari quelle su Salcedo e Lasagna.

BREMER 6,5: altra buona prestazione da parte del difensore brasiliano che inizia la gara come terzo di destra e (dopo l’uscita di Nkoulou) la finisce da centrale.

NKOULOU 6: partita di lotta e combattimento per il difensore del Torino che, a inizio secondo tempo, è costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico. Nel primo tempo riceve anche un giallo pesante che lo costringerà a saltare per squalifica la partita contro il Milan. (st 6′ LYANCO 5,5: qualche sbavatura in fase difensiva e anche qualche pallone non gestito nel migliore dei modi).

BUONGIORNO 6,5: ennesima prova convincente da parte del numero 99 del Torino. Provvidenziale nel secondo tempo con una splendida chiusura su Kalinic, ma anche in precedenza si era reso protagonista di un paio di buone chiusure difensiva.

