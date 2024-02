Le parole di Ivan Juric nel prepartita di Roma-Torino, gara valida per il posticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN: l’allenatore croato ha presentato la gara e ha parlato di Gineitis, che partirà titolare contro i giallorossi.

Le parole di Juric

La Roma sta facendo molto bene, sono aggressivi. Giocano bene e sarà una partita molto difficile, vedo tanto entusiasmo attorno a loro. Contro la Lazio abbiamo fatto una prestazione ottima. Quando è così dovresti fare punti, ma noi non ci siamo riusciti. Siamo stati punti per ogni sbaglio. Oggi cercheremo di ripeterci sperando di essere più cinici. Gineitis? Da un po’ sta lavorando molto bene e sta crescendo. Se dobbiamo far crescere i giovani è giusto dargli occasioni in partite importanti. In settimana mi ha dato soddisfazioni, spero si ripeta in gara.