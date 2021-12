Le parole di Ivan Juric alla vigilia di Sampdoria-Torino di Coppa Italia: ecco l’intervista del tecnico alla tv del club

Ivan Juric presenta Sampdoria-Torino, partita valevole per i sedicesimi della Coppa Italia 2021/2022. Ecco le parole del tecnico a Torino Channel: “Mi stuzzica questa competizione, nella quale non riesco mai a fare niente, perché può portare grande entusiasmo ai tifosi. All’inizio la prendi un po’ così , poi dai quarti di finale in poi diventa molto interessante. Sicuramente faremo turn-over, perché questo gruppo di giocatori si allena bene, anche i ragazzi che giocano di meno faranno una grande partita, con l’idea di passare il turno”. E sugli impegni ravvicinati: “E’ impossibile non pensare alla partita contro il Verona, perché sarà la terza partita in poche ore. Però sono fiducioso: sono convinto che quelli che giocheranno un po’ di meno possono fare alla grande”.