Le parole del tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa nella conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia contro il Toro

Alla vigilia dell’importante match Sampdoria-Torino di Coppa Italia, il tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa ha presentato la sfida contro i granata in esclusiva al media ufficiale della Sampdoria. D’Aversa ha dichiarato: “Il derby ci ha lasciato entusiasmo ma l’entusiasmo sempre e sicuramente ci farà affrontare questo impegno con maggior fiducia nei nostri mezzi. L’entusiasmo non deve però sfociare in euforia perché ti porta ad abbassare la guardia e a fare le cose con meno concentrazione e attenzione e noi questo non ce lo possiamo permettere. La Coppa Italia per il nostro club è una tradizione ragionando su tutti i trascorsi. Affronteremo una squadra di Serie A, in salute, che nell’ultima giornata di campionato ha ottenuto un risultato importante ed è bello giocare queste partite con una squadra di pari categoria”.

D’Aversa sulle possibili scelte di formazioni e sul Toro

D’Aversa ha poi proseguito esprimendo la sua opinione sulle possibili scelte tecniche in vista della gara contro il Toro e parlando un po’ di più nel dettaglio dei granata guidati da Ivan Juric. L’allenatore della Sampdoria ha detto: “Le scelte verranno fatte in base alle condizioni fisiche e mentali post-derby ma anche dall’avversario che andremo ad affrontare. Sarebbe un errore pensare che i granata possano sottovalutare l’impegno. Il Torino gioca a immagine e somiglianza del suo allenatore, gioca con grande aggressività e prestanza fisica e gioca uomo su uomo. Sappiamo che sicuramente non sarà una partita semplice ma, a prescindere dagli undici che scenderanno in campo, quando gioca la Sampdoria l’obiettivo deve essere sempre quello di passare il turno. Noi dobbiamo fare di tutto affinché gli episodi siano favorevoli a noi”.