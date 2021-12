La probabile formazione del Torino contro la Sampdoria in Coppa Italia: Berisha in porta, in difesa occasione per Izzo

Juric alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria ha dichiarato: “Faremo sicuramente turnover”, anche dati i diversi impegni ravvicinati e con un occhio di riguardo in vista della partita contro l’Hellas Verona, che rappresenta un avversario molto ostico. Così il Toro, stando alle parole del tecnico croato, cambierà pelle per l’importante vigilia contro i blucerchiati. I cambiamenti arrivano a partire dal portiere. Infatti sarà Berisha a difendere la porta granata, con il portiere ex Spal che a inizio anno sembrava scansare Milinkovic-Savic dal ruolo di titolare, senza poi riuscirci anche grazie alle ottime prestazioni che il portiere serbo è riuscito a collezionare in campionato. Per quanto riguarda il reparto difensivo le scelte sono limitate, con Bremer e Djidji che sono out perché infortunati. In difesa la novità da sottolineare è il probabile impiego di Izzo, che in questa prima parte della stagione ha trovato il campo con il contagocce. Una chance che il difensore napoletano non potrà sprecare per cercare di far ricredere Juric e per provare a scalare le gerarchie.

Ansaldi potrebbe tornare dall’inizio: la probabile formazione del Torino

Sugli esterni Juric schiererà Ola Aina e Ansaldi. Dunque tornerà titolare il difensore argentino che dopo essere stato fuori a lungo cercherà di mettere minutaggio sulle gambe perché vuole tornare a dare una mano al Toro, che si impegnerà al massimo per riuscire a superare il turno in una competizione alla quale i granata, come dichiarato anche dal presidente Urbano Cairo, tengono molto. C’è un ballottaggio tra Rincon, Baselli e Mandragora. Ci sono da valutare molto attentamente le condizioni del numero 38 granata. Anche lui è stato per molto tempo ai box per un infortunio rimediato nel match contro il Napoli. Davanti Juric dovrebbe schierare Zaza e dietro di lui Linetty e Brekalo.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha, Izzo, Buongiorno, Rodriguez, Aina, Mandragora, Rincon, Ansaldi,; Linetty, Brekalo; Zaza. A disp Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Vojvoda, Singo, Lukic, Baselli, Warming, Praet, Pobega, Sanabria, Pjaca. All. Juric.

Indisponibili: Bremer, Djidji, Kone,Verdi, Belotti

Etrit Berisha