La probabile formazione della Sampdoria / D’Aversa come centrali in difesa punta sulla coppia Chabot e Ferrari

Anche Roberto D’Aversa, come Ivan Juric, ha fatto capire di tenerci molto alla Coppa Italia. La Sampdoria sa che si troverà contro un Toro che arriva da un’ottima prestazione e da una vittoria ottenuta tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Bologna. Ma anche i blucerchiati arrivano alla sfida contro i granata reduci da un successo molto importante, ovvero quello contro il Genoa. Il tecnico blucerchiato nella sfida contro i granata dovrebbe dare una chance tra i pali a Falcone. In difesa la Sampdoria sugli esterni dovrebbe schierare Murru e Dragusin, mentre la coppia centrale sarà formata da Chabot e Ferrari. I granata dovranno fare particolare attenzione all’ex Murru che contro i granata cercherà di vendicarsi dopo che il club granata la scorsa estate ha deciso di non puntare su di lui. I granata, che vogliono passare il turno a tutti i costi per poi regalarsi un derby, sono avvisati.

In attacco torna Quagliarella

A centrocampo ci sarà uno tra Ekdal e Silva a dare una mano a Askildsen per fare da diga. Sugli esterni D’Aversa dovrebbe affidarsi a Depaoli, in ballottaggio con Thorsby e Ciervo. In attacco Quagliarella parte favorito su Caputo. Il capitano blucerchiato, che è un altro ex come Murru, dunque dovrebbe tornare in campo dopo aver saltato il derby della lanterna a causa di un fastidio al flessore della coscia destra, ormai smaltito. I granata dovranno prestare molta attenzione anche a Quagliarella, che ha un particolare feeling con il gol quando si trova contro una sua ex squadra. Il Toro lo sa bene e non potrà non farsi trovare pronto. D’Aversa vorrà sicuramente rifarsi dopo aver perso con il Toro 3-0 in campionato. Una sconfitta molto difficile da digerire, che fece traballare la panchina del tecnico blucerchiato.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Falcone, Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Depaoli, Askildsen, Silva, Candreva; Verre, Quagliarella. A disp. Audero, Ravaglia, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Thorsby, Ekdal, Trimboli, Ciervo, Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa.

Indisponibili: Vieira, Ihattaren, Damsgaard, Torregrossa