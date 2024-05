La conferenza stampa del tecnico del Torino, Ivan Juric, in vista della sfida di domani tra Verona e Torino

Domani alle ore 15:00 c’è Verona-Torino. Trasferta complicata per il Toro, visto che gli scaligeri inseguono la salvezza. Ivan Juric, allenatore del Torino, ha presentato la partita in conferenza stampa: “La squadra ha fatto bene nell’ultima partita. Ora troviamo una squadra che ancora non è salva: sarà difficile. Giocano con entusiasmo ed è la base delle loro prestazioni. Hanno un gioco molto verticale con molto ritmo”.

Chi sostituisce Vlasic?

“Ricci, Samuele è quello più adatto”.

Meglio una o due punte?

“Entrambe le soluzioni sono valide”.

Cosa ne pensa di Superga?

“Sono amareggiato per Superga. Ci tenevo, era tutto organizzato molto bene. Non posso usare altra parola”.

Anche con il 9° posto, potrebbe essere Europa…

“Penso che i nostri allenatori, in Italia, siamo molto avanti. Sia Gasperini che Italiano magari fanno meno fatica a preparare le partite in Europa. Il nostro modo di vedere il calcio, tatticamente, è superiore. La squadra in classifica sta là. Siamo con pochi giocatori ma faremo tutto, fino alla fine non molleremo”.

Da guida, ti senti mancato di rispetto dopo Superga?

“Nei miei confronti no. La parola giusta è amareggiato. Ci tenevo che fosse una cosa spettacolare, ma è andata male. C’è amarezza”.

Tornando indietro, ricominceresti una stagione in scadenza?

“Quando fai un contratto, prendi un impegno, Se la gente molla, allora ho sensi di colpa, Ma adesso non stanno mollando, non noto questo e non ho sensi di colpa che ho sbagliato”.