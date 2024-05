Pareggio a reti bianche tra Torino e Bologna: al termine della sfida Masina ha parlato ai microfoni di TorinoChannel

Ancora uno 0-0 per il Torino – il 9° stagionale – nella sfida del venerdì sera contro il Bologna. Una partita equilibrata, che ai punti avrebbe visto meritare i ragazzi di Juric. Al termine della sfida, Adam Masina ha parlato ai microfoni di TorinoChannel.

Le parole di Masina

“Sono sicuro che tutti siamo d’accordo sul fatto che abbiamo fatto una buona prestazione ma vogliamo di più. Siamo stati bravi a concedere loro poco, volevamo i 3 punti ma non ce l’abbiamo fatta. La preparazione alla partita responsabilizza un po’ tutti. È chiaro che facendo molta fatica in fase difensiva poi non riusciamo a essere lucidi in attacco, ma va trovata una soluzione perché va fatto un gran finale di campionato. Il gruppo è sano, sono tutti giocatori professionali e legati al mister. Domani mi aspetto una grande commemorazione che renderà onore a uno squadrone. Bisogna andare lì con il cuore aperto e certamente sarà emozionante. I complimenti di Juric fanno sempre piacere, io ero convinto del mio ‘prodotto’. L’ho detto subito, ho tanta energia e tanta esperienza, sono a disposizione del mister e dei compagni. Credo che serva sempre guardare avanti, non siamo mai contenti. In questo momento la squadra si sta dimostrando matura, non concede gol e subisce poco. Abbiamo anche creato tante occasioni. In questo momento gira così, serve saper accettare la situazione ma la squadra sta dimostrando una certa maturità. La palla non sta entrando, ma serve fare i complimenti perché non subiamo. Futuro? Sono decisioni da fare a bocce ferme, tra un mesetto decidiamo“.