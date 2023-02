Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: confermate le nostre indiscrezioni. Gioca Linetty al fianco di Ilic in mezzo al campo

Confermate le nostre anticipazioni sull’undici titolare del Torino. Juric ha scelto di schierare Rodriguez sulla fascia sinistra e Linetty al fianco di Ilic in mezzo al campo. Ricci parte dalla panchina ma avrà la possibilità di entrare in campo a partita in corso. Per quel che riguarda l’attacco, alle palle di Sanabria giocano Miranchuk e Karamoh. Nella Juventus l’unica punta è Vlahovic con Di Maria che agisce alle sue spalle. A centrocampo gioca Barrenechea.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Pogba, Bonucci, Paredes, De Sciglio, Barbieri, Iling Jr., Soulé, Kean, Chiesa. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Bayeye, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck. All. Juric