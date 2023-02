Le dichiarazioni del capitano granata Ricardo Rodriguez in vista di Juventus-Torino, sfida che chiude la 24^ giornata

A pochisimo dall’inizio di Juventus-Torino, sfida valida per la 24^ giornata di campionato, il capitano granata Ricardo Rodriguez commenta così ciò che attende lui e i suoi compagni: “Questa partita è importantissima per noi, per tutti, per i tifosi. ci siamo allenati bene, abbiamo fatto una bella settimana. Tanti tifosi sono venuti al nostro allenamento domenica. Ora dobbiamo ripagarli in campo“.