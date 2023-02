Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic prima del Derby della Mole di ritorno tra Juventus e Torino

A poche decine di minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Torino, il Derby della Mole che chiuderà la ventiquattresima giornata di campionato, l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic commenta così il suo momento: “Speriamo di fare bene e portare a casa la vittoria. Le aspettative? Sicuramente sono cresciute ma mi fa piacere, devo continuare a lavorare ancora più forte e andare per la mia strada anche con l’aiuto di squadra e mister. Io mi concentro per portare a casa le vittorie e il resto non conta. Stasera l’importante è che vinciamo“.