Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Seck sulla trequarti al fianco di Vlasic nel 3-4-2-1 granata

Una sola punta, Duvan Zapata, supportata da due trequartisti, Nikola Vlasic e Demba Seck: è questo il tridente offensivo schierato da Ivan Juric per il derby contro la Juventus. Nessuna sorpresa nella formazione del Torino: il tecnico ha recuperato Pietro Pellegri, Saba Sazonov e Mergim Vojvoda ma tutti e tre partono dalla panchina e a giocare come terzo di destra in difesa è quindi Adrien Tameze. Nella Juventus gioca Moise Kean come unica punta.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Cambiaso, Fagioli, Iling, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz. All. Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Antolini, Zima, N’Guessan, Sazonov, Vojvoda, Linetty, Gineitis, Karamoh, Sanabria, Pellegri. All. Juric.