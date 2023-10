I convocati di Massimiliano Allegri e di Ivan Juric alla vigilia del Derby della Mole tra Juventus e Torino

Tutto pronto per il 207° Derby della Mole tra Juventus e Torino in gare ufficiali. A poche ore dal match i due allenatori hanno diramato le rispettive liste di convocati che affronteranno la gara dell’Allianz Stadium, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00. Nei bianconeri non ci sono Alex Sandro, De Sciglio, Vlahovic e Chiesa, mentre Ivan Juric sarà costretto a rinunciare, tra gli altri, anche a Buongiorno, Djidji,e Soppy.

I convocati della Juventus

Questi i convocati di Massimiliano Allegri per la partita contro il Torino:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Hujisen, Rugani, Cambiaso;

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia;

Attaccanti: Milik, Yildiz, Iling Jr, Kean.

I convocati del Torino

In attesa di comunicazione