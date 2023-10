La probabile formazione della Juventus per il derby contro il Torino: non ci sono Vlahovic e Chiesa, giocano Milik e Kean

Questa sera si gioca il derby della Mole all’Allianz Stadium: calcio d’inizio alle ore 18:00. Non è solo Juric ad avere tanti assenti: anche Allegri dovrà fare i conti con qualche indisponibilità, compresa quella di Chiesa che va ad aggiungersi alle altre già note. Non rientra nemmeno Vlahovic e quindi come dichiarato in conferenza stampa dal tecnico bianconero, giocherà Kean in attacco. Di seguito le probabili scelte di Massimiliano Allegri.

Juventus: Locatelli in regia

Juventus che scenderà in campo con un 3-5-2. In porta confermato Szczesny. Difesa a 3 con Gatti, Bremer e Danilo mentre sulle corsie esterne ci saranno McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, con Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo. Kostic partirà quindi dalla panchina. Tandem d’attacco formato da Milik e Kean, con Yildiz pronto a debuttare. Il classe 2005 turco, arrivato lo scorso anno in bianconero, è tenuto in grande considerazione da Allegri e potrebbe anche guadagnare uno spezzone di partita.

La probabile formazione della Juventus

Ecco il possibile undici di Allegri per la sfida al Torino:

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yildiz, Kean. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Miretti, Kostic, Iling, Weah, Nicolussi, Milik. All. Allegri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vlahovic, Chiesa, Pogba, Alex Sandro, De Sciglio