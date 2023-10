Le parole di Massimiliano Allegri in vista del Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato alle ore 18:00

Manca sempre meno al Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. I bianconeri arrivano alla gara con l’obbiettivo di riprendere la marcia in campionato, dopo il pareggio senza reti di Bergamo. Discorso simile per gli uomini di Juric, in cerca di punti dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio casalingo contro il Verona. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Juventus Allegri.

Le parole di Allegri

“La squadra sta bene, ma Vlahovic e Chiesa non ci sono”

Su Yildiz

“Yildiz è pronto per giocare, tutti lo sono, è la straccitadina”

Su Pogba

“Attendiamo l’esito di quello che sarà il continuo, umanamente mi dispiace. Abbiamo Kean, abbiamo Milike anche Yildiz. Affronteremo un Torino arrabbiato, le squadre di Juric sono forti fisicamente. Non ci saranno cambi di modulo”.

Su Juric

“Per Juric parlano i risultati, fa crescere molto i giocatori e giocarci contro è difficile. Al momento non ci sono partite da crocevia”.

Su chi giocherà

“A Sassuolo abbiamo crato molto, ma potevamo fare meglio. Ripeto: l’importante è rimanere attaccati nelle prime 4. Domani vedremo chi giocherà, ma Kean sta bene e giocherà”.

Su Chiesa e Vlahovic

“Più giocatori abbiamo a dipsosizione e meglio è, Chiesa e Vlahovic avevano segnago 8 gol in due. Vlahovic ha mal di schiena, speriamo di recuperarlo il prima possibile. La risonanza di Chiesa è negativa, ma ha questo fastidio e quindi era preoccupato. Se un giocatore non è tranquillo, prendiamo insieme la decisione di tenerlo fuori. I dottori lo sanno: io voglio giocatori sani e non voglio rischiare”.

Sul pubblico

“L’Atalanta ieri ha dimostrato di essere una grande squadra, il pubblico domani ci dovrà dare una mano”.

Sui problemi muscolari

“Solo Alex Sandro ha avuto un problema muscolare, non ci sono catene di infortuni”.