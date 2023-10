Le dichiarazioni del centrocampista granata Samuele Ricci dopo Torino-Hellas Verona, match terminato a reti inviolate

Amaro in bocca al termine della sfida tra Torino e Hellas Verona, terminata a reti inviolate. Tra i protagonisti, Samuele Ricci, che commenta così la sfida: “La voglia c’è stata da parte della squadra. Abbiamo avuto occasioni che non abbiamo concretizzato e bisogna migliorare assolutamente su questa cosa. Non era una partita facile, è stata molto fisica, su un campo che non ci ha aiutato a esprimere tutte le nostre qualità. Non deve però esser eun alibi perchè c’è anche per gli avversari. La squadra, secondo me, sotto il punto di vista dell’atteggiamento c’è stata e questo è l’importante. Sotto porta? Delle volte gira così. L’important eè creare occasioni. A volte entrano palle che non dovevano entrare, altre non riesci a concretizzare tutto. L’importante è l’atteggiamento, bisogna lavorare. Se non riusciamo a raggiungere il risultato, manca qualcosa a livello di grinta e di atteggiamento. Dobbiamo lavorare su questo ma ora pensiamo al derby. Vedendo oggi penso che fisicamente stiamo bene. Abbiamo una squadra completa. Tutti possono giocare dall’inizio. In partite così ravvicinate sono impotanti i cambi. Chi entra deve fare la differenza. Anche oggi, chi è entrato ha fatto bene ed è un segnale di squadra. Derby? Sarà difficile. Giochiamo in casa loro. Dobbiamo far vedere che siamo il Toro, che è La partita, sia per noi che per i tifosi. Tutti la aspettano da tempo. Bisogna dare il massimo per onorare questa maglia.“.