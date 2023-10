Le dichiarazioni del presidente granata Urbano Cairo al termine di Torino-Hellas Verona, sfida terminata a reti inviolate

“Il campo? Ora lo mettiamo a posto, si è beccato una malattia ma in settimana lo sistemiamo, abbiamo dovuto aspettare ma ora lo mettiamo a posto. La squadra? Era una partita difficile, loro erano molto chiusi, abbiamo anche avuto delle occasioni per fare gol. Ora il derby, deve esserci la testa giusta, certo”. Su Zapata: “Tutte le partite le sta giocando, lui e Sanabria insieme sono cose a cui deve pensare il mister, sa lui come farli giocare”. Su Buongiorno: “Se peserà la sua assenza? Lui è importante, certo, ma Sazonov mi è piaciuto fino a che ha giocato e pure a Roma con la Lazio, Tameze è una garanzia”.