Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric al termine della sfida tra Torino ed Hellas Verona, chiusa a reti inviolate

Risultato insipido tra Torino ed Hellas Verona. I granata, orfani a partita in corso di Sazonov, non hanno inciso a sufficienza offensivamente, lasciandosi scappare un’occasione importante. Ivan Juric commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo, con Seck e Lazaro, nel secondo abbiamo attaccato avendo altre occasioni. Il campo è veramente in condizioni pessime, abbiamo visto errori tecnici. Per me la prestazione c’è stata, non abbiamo fatto gol ma questo campionato è tutto una battaglia, è difficile vincere contro chiunque”.

Sul turnover: non ha giocato Sanabria in vista del derby?

“A volte faccio scelte in base agli allenamenti ed è così in questo caso. Zapata? Oggi lo abbiamo cercato tantissimo, ha fatto cose anche belle, con un campo decente avrebbe fatto di più ma siamo soddisfatti”.

Sabato il derby: la Curva ha contrastato i fischi

“Il pubblico è stato spettacolare, diventa difficile quando si creano aspettative non giuste, poi vedi la classifica e sei lì a battagliare con altre, la gente si aspetta che arrivi e vinci 3-0 e che è tutto facile, la Curva è sempre stata con noi e speriamo di fare una grande partita contro la Juve”.

Prima del derby il Toro di Juric non ha mai vinto

“Il Toro ha concesso niente, non siamo stati cinici, speriamo di fare una grande partita e di vincerla stavolta. Sarà come sempre dura e tosta, si giocherà sugli errori degli altri. Al terzo anno nel derby vorrei fare grandi cose, c’è voglia di vincere per noi e per tutti i tifosi. Vogliamo fare ancora di più, ce la metteremo tutta”.

(continua a pagina 2 – LA CONFERENZA STAMPA)