Amaro in bocca al termine del match tra Torino ed Hellas Verona, terminato a reti inviolate su entrambi i fronti. Il tecnico gialloblu Marco Baroni commenta così la prestazione dei suoi: “Per il Verona è un punto guadagnato perché la squadra ha fatto un ottimo primo tempo, con personalità tenendo bene il campo, anche creando delle situazioni anche se in questo momento sbagliato qualcosa nella finalizzazione. La squadra però mi è piaciuta, siamo venuti qua con personalità e abbiamo tenuto il Torino lontano dalla nostra area. Poi abbiamo avuto qualche problemino con gli infortuni. Noi siamo un po’ in costruzione, possiamo crescere, però sono contento”.

In questo momento dove non arrivano le vittorie, manca qualcosa negli ultimi 20 metri?

“Noi abbiamo messo in campo anche molti attaccanti diversi, voglio tenere accesa tutta la squadra. Abbiamo fatto giocare Suslov, Cruz, che ha una buona mobilità. Dobbiamo trovare la soluzione attraverso il lavoro, la squadra deve fare questo step”.

Cruz oggi era all’esordio, come lo giudica?

“Chi va forte gioca, mi è piaciuto durante la settimana e l’ho messo in campo. E’ un campionato difficile e ci serve l’apporto di tutti”.

Questo è il Verona che immaginava in questo momento?

“La squadra mi ha dato una grandissima disponibilità fin dal ritiro, questo aspetto per me è essenziale. Stiamo lavorando per trovare dalle soluzioni al problema del gol”.

Ilic, Radonjic, Zapata, Vlasic, se li aspettava più cinici?

“Il Torino ha trovato il Verona attento, che ha creato le condizioni per mettere in difficoltà questa squadra. Il Toro ha giocatori forti. Non bisogna dare loro spazio e la possibilità di fare il loro. La squadra è stata bene in campo tatticamente, abbiamo depotenziato molto il Torino, è un punto contro una squadra importante”.