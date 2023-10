Al 27′ del primo tempo Saba Sazonov si è fermato per un problema al piede destro: al suo posto, dentro Tameze

Brutte notizie per Ivan Juric, che perde un altro elemento in difesa dopo Buongiorno. Saba Sazonov, di recente entrato a pieno regime nelle rotazioni granata, non è riuscito a restare in campo dopo un pestone subito al piede destro all’altezza del fallo laterale contro l’Hellas Verona. Dopo un primo tentativo, è stato infatti sostituito da Tameze, arretrato nelle retrovie.