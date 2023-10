Sazonov si fa male e allora Juric si affida a Tameze in difesa: il centrocampista lo ripaga. Le pagelle di Torino-Verona

MILINKOVIC-SAVIC 6: non si fa sorprendere né ad inizio ripresa quando Faraoni mira il sette né sul tentativo di Djuric, comunque centrale.

SCHUURS 6.5: torna nella posizione, quella di centrale di difesa, in cui lo scorso anno ha saputo farsi apprezzare. Non rischia nulla, sfiora l’incrocio dei pali nel finale.

SAZONOV 6: esce in lacrime, dopo aver preso un pestone e averci comunque provato a non mollare. Peccato perché nei primi venti minuti, col Verona più in palla, non aveva demeritato, anzi (pt 27′ TAMEZE 6.5: va a fare difensore e se la cava, tanto da farlo sembrare quasi il suo ruolo naturale. Ha pure due occasioni per portare avanti il Toro, due colpi di testa che si spengono fuori)

RODRIGUEZ 6: non rischia praticamente niente e stavolta non deve fare nemmeno gli straordinari.