Sintesi e commento di Torino-Hellas Verona: un primo tempo confuso che si chiude a reti inviolate e rimanda tutto al secondo

Lazio archiviata ed è di nuovo tempo di calcio per il Torino, che affronta fra le mura amiche una delle grandi conquiste di Juric: l’Hellas Verona. Con un “vietato sbagliare” a guidarli, Zapata e compagni puntano ai tre punti per ricevere l’iniezione di fiducia necessaria ad affrontare il Derby della Mole, ma perdono una pedina importante: Saba Sazonov, che costringe il tecnico granata a correre ai ripari.

Il primo tempo: reti inviolate e Sazonov out

Un Toro messo a nuovo quello che Juric propone al “Grande Torino” contro il Verona. Con Sazonov ancora in difesa al posto di Buongiorno, è il moemnto di Soppy titolare in fascia. Tra i settori di campo rimescolati, c’è poi la trequarti, che vede Seck titolare assieme a Radonjic a sostegno di Zapata. Amione e Cruz le novità in casa gialloblù. Il senegalese granata non fa rimpiangere i compagni di reparto, aprendo le danze al 2′, con un tentativo da destra. Il tunnel a Montipò però non gli riesce. La gestione di palla granata intanto comincia a far innervosire il Verona, che conquista primo giallo del match targato Magnani al 9′. Con esso, arriva anche un’inziezione di fiducia: gli scaligeri crescono a suon di calci piazzati, ma la difesa avversaria si fa trovare pronta e, al momento opportuno (17′) sfrutta una ripartenza di Zapata e si crea un’occasione. Arriva però un brutto colpo Sazonov che, se inizialmente sembra farcela, è poi costretto a lasciare il suo posto poco dopo a Tameze. Mentre il Toro si riassesta, il Verona continua per la propria strada creando qualche occasione. Concretizzarle è però ancora una possibilità lontana, così come per i granata: Radonjic tenta un’imbucata al 28′ ma viene murato. Ci riprova poco dopo conquistando un corner, cosa che tenta anche Ilic al 39′, ma non bastano. Si alzano i giri del motore granata con Zapata, che continua la scia di calci d’angolo, provando poi a recuperare un pallone subito dopo. L’ultimo a provarci nel 2′ dei 3 minuti di recupero previsti è Lazaro, che salta Terracciano per un’imbucata finale. Montipò devia la sfera e rimanda tutto al secondo tempo.