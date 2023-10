Il serbo ha reagito alla scelta di Juric, che lo ha tolto per dare spazio a Vlasic pendendosela con una bottiglietta

Primo tempo deludente quello tra Torino ed Hellas Verona che, dopo l’intervallo, ha convinto Juric a mettere mao alla panchina. C’è però chi non l’ha presa bene. Nemanja Radonjic ha infatti reagito alla scelta del tecnico, scagliando una bottiglietta con potenza al rientro in panchina. Un episodio già riproposto in prassato dal serbo, spesso arrabbiato con se stesso.