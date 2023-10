Torino-Verona, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Verona è uno dei tre posticipi del lunedì della settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra granata è reduce dalla sconfitta per 2-0 subita sul campo della Lazio nel turno infrasettimanale ma, in casa, è finora imbattuta: 0-0 all’esordio contro il Cagliari, vittoria per 1-0 contro il Genoa e pareggio per 1-1 contro la Roma. Anche il Verona arriva da una sconfitta, nell’ultimo turno di campionato ha infatti perso per 1-0 al Bentegodi contro l’Atalanta. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.30, segui Torino-Verona in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Verona: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.30

Torino-Verona 0-0: il tabellino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Radonjic; Seck, Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Zima, Karamoh, Sanabria, Vlasic, Bellanova, Tameze, Gineitis, Linetty, Antolini, N’Guessan. All. Ivan Juric

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Terracciano, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Duda, Ngonge; Cruz. A disp. Berardi, Perilli, Faraoni, Henry, Djuric, Joselito, Hongla, Saponara, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Bonazzoli All. Marco Baroni

Torino-Verona: il prepartita

Ore 17.55 A poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio, entrano in campo anche i granata, acclamati dal pubblico brulicante sugli spalti della Maratona.

Ore 17.45 È ora il turno dell’Hellas Verona, che si prepara al match in programma per le 18.30. Giro palla e controllo all’oridne del giorno per gli scaligeri.

Ore 17.40 In campo anche gli estremi difensori del Verona, che cominciano il riscaldamento nella loro parte di campo. Comincia intanto a riempirsi anche lo stadio.

Ore 17.38 I portieri del Torino sono ora in campo per il riscaldamento: i tre granata si preparano al match come di consueto sotto la Maratona, che oggi è sold out. Al momento sono ancora tanti i tifosi fuori dallo stadio.

Ore 17.25 Spalti ancora vuoti al Grande Torino, che attende l’affluenza del popolo granata soprattutto in Curva Maratona, ancora una volta esaurita. Un altro segnale d’entusiasmo da parte della piazza, che si prepara a sostenere i suoi beniamini.

Ore 16.55 I pullman del Torino e del Verona sono arrivati allo stadio. Fra poco la classica ricognizione sul campo e poi il riscaldamento:

Ore 16.30 E’ un pomeriggio di sole sul capoluogo piemontese dove, fra due ore, si affronteranno Torino e Verona. La squadra granata non arriva nelle migliori condizioni alla gara contro la formazione veneta, Ivan Juric ha infatti perso per infortunio nel giro di pochi giorni Alessandro Buongiorno, Mergim Vojvoda e Pietro Pellegri. Ha recuperato David Zima ma non è ancora al top, motivo per cui quest’oggi dovrebbe partite dalla panchina mentre potrebbe fare il proprio debutto da titolare Saba Sazonov. Il georgiano era entrato a gara in corso contro la Lazio, dove aveva sostituito l’infortunato Buongiorno, ora potrebbe per scendere in campo dal primo minuto.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Radonjic; Seck, Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Zima, Karamoh, Sanabria, Vlasic, Bellanova, Tameze, Gineitis, Linetty, Antolini, N’Guessan. All. Ivan Juric

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Terracciano, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Duda, Ngonge; Cruz. A disp. Berardi, Perilli, Faraoni, Henry, Djuric, Joselito, Hongla, Saponara, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Bonazzoli All. Marco Baroni

Dove vedere Torino-Verona in TV e in streaming

Dove vedere Torino-Verona? In streaming la partita dell’Olimpico Grande Torino è trasmessa in diretta su Dazn, la piattaforma on demand che detiene in diritti dell’intero campionato di Serie A. Non è invece prevista la diretta televisiva su Sky.