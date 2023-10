Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Soppy al posto di Tameze. Seck dal 1′ sulla trequarti con Radonjic

Il motto “squadra che vince non si cambia” non vale questa volta per il Torino. Tanti giri di valzer nell’undici titolare di Juric che, dopo la sconfitta contro la Lazio, vuole arrivare al meglio al derby e proverà a farlo con una formazione messa a nuovo. Tra scelte obbligate e non, le chiavi della difesa vanno ancora a Sazonov, costretto a fare gli straordinari con Buongiorno out. Non è però l’unico cambio: in fascia arriva la prima da titolare per Soppy, con Lazaro sul fronte opposto. Anche la trequarti non è rimasta inerme alle scelte del tecnico granata, chelascia Vlasic in panchia, dando spazio a Seck assieme a Radonjic. Di seguito le formazioni di Torino e Hellas Verona.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Radonjic; Seck, Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Zima, Karamoh, Sanabria, Vlasic, Bellanova, Tameze, Gineitis, Linetty, Antolini, N’Guessan. All. Ivan Juric

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Terracciano, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Duda, Ngonge; Cruz. A disp. Berardi, Perilli, Faraoni, Henry, Djuric, Joselito, Hongla, Saponara, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Bonazzoli All. Marco Baroni