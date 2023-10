La probabile formazione del Torino per il derby contro la Juventus di Massimiliano Allegri: difesa obbligata quella dei granata

Ottava giornata di Serie A: c’è il derby della Mole tra Juventus e Torino. Partita in programma domani sera, alle ore 18:00, all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic, Chiesa, Pogba, Alex Sandro e De Sciglio. Ivan Juric invece non potrà contare Buongiorno, Djidji, Pellegri, Vojvoda, Soppy e Sazonov. Emergenza in difesa per il Torino, che dovrà far giocare Tameze come braccetto destro, secondo quanto detto dall’allenatore in conferenza stampa. Di seguito le probabili scelte di Ivan Juric.

Torino: Ricci e Ilic in mezzo al campo

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a 3 obbligata e composta da Tameze, Schuurs e Rodriguez (Zima non al top, ma può entrare a gara in corso). Sulle fasce ci sono Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, con in mezzo Ricci e Ilic. Sulla trequarti, alle spalle di Duvan Zapata, Seck a destra e Vlasic a sinistra, con Karamoh e Radonjic che scalpitano.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Juventus:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Antolini, Zima, N’Guessan, Dellavalle, Linetty, Gineitis, Radonjic, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Pellegri, Vojvoda, Soppy, Sazonov