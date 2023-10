Ivan Juric ha presentato il derby e le sue parole su Nemanja Radonjic sanno di rimprovero: il derby non sarà la sua partita

Quello di Nemanja Radonjic, all’interno del Torino, diventa un caso. Si tratta di un giocatore talentuoso, ma con un carattere non facile da gestire. Dopo la prodezza contro il Genoa e la doppietta contro la Salernitana, sembrava essere tornato al top e invece adesso è in un momento no. Ivan Juric ha presentato il derby e le parole nei confronti del suo numero 10 sanno di rimprovero. Alla domanda: “Quella di domani sarà la partita di Radonjic?” l’allenatore ha risposto con un secco “No”. Contro il Verona, dopo la sostituzione, ha reagito male e il suo atteggiamento, anche in settimana, non sarà di certo piaciuto a Juric.

Il paragone con Taarabt

Per fare capire meglio la situazione, il tecnico ha fatto un paragone con Taarabt. Al Genoa aveva avuto problemi con lui, ma poi è riuscito a trasformarlo e a farlo diventare un grande giocatore: “Mi ha voluto parlare, mi ha detto che aveva capito ed è diventato uno dei migliori giocatori del campionato portoghese con il Benfica, dove ha fatto quattro anni fantastici”. Con Radonjic invece la situazione è diversa: “Qua invece andiamo su, poi giù e alla fine ti stanchi”. Chissà se proprio a partire da domani, il serbo non possa far ricredere tutti. Se sarà convocato, partirà dalla panchina.