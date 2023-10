L‘attaccante ex Genoa dopo essere stato costretto a digerire la panchina contro l’Hellas Verona punta a giocare nel derby contro la Juve

Per il Toro lo 0-0 ottenuto in casa contro l’Hellas Verona è stato molto difficile da digerire, ma per Antonio Sanabria è stato ancora più difficile. L’attaccante paraguaiano ha trascorso tutta la partita in panchina scuro in volto. In merito a questo tema Ivan Juric non ha voluto commentare più di tanto la sua scelta. A riguardo ha semplicemente detto: “Decido in base agli allenamenti”. Un commento veloce però con un significato molto chiaro che il tecnico croato spera sia stato recepito da Sanabria. È doveroso anche sottolineare che il giocatore sudamericano prima della sfida contro i gialloblù era reduce da una deludente prestazione rimediata a Roma contro la Lazio e, senza alcuna ombra di dubbio, anche questo non ha giocato in suo favore. In questo momento non è solo lui che sta deludendo. Ci sono anche altri giocatori tra cui Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic che non stanno rendendo come ci si aspetterebbe. Da tutti questi giocatori Juric si aspetta una svolta a stretto giro di posta, anche perché il tecnico ex Hellas Verona vuole regalarsi e regalare al popolo granata una gioia nel derby della Mole. Per farlo vorrà contare anche su Sanabria, che potrebbe fare la differenza.

Sanabria: ha già segnato 3 gol alla Juve

Tutti sanno l’apporto che può dare Sanabria al Toro. Nella scorsa stagione il numero 9 granata spesso è risultato decisivo e dovrà assolutamente tornare a farlo. Farlo in un derby della Mole avrebbe un sapore davvero speciale. In più l’attaccante classe 1996 sa già cosa si prova a segnare alla Juve con addosso la maglia del Toro perché lo ha già fatto. Nell’aprile del 2021 era addirittura riuscito a segnare 2 gol ai bianconeri, in un derby terminato 2-2. Poi Sanabria è riuscito a trovare la via del gol anche nell’ultimo derby della Mole disputato all’Allianz Stadium. Lo stesso stadio che sabato pomeriggio sarà il teatro di una stracittadina dove entrambe le squadre vorranno gettare alle spalle i problemi e le difficoltà riscontrate fino ad adesso.