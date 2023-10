Dopo più di un anno il presidente del Torino ha raccontato un aneddoto sulla furiosa lite tra Vagnati e Juric

È passato più di un anno da quando Vagnati e Juric furono ripresi mentre discutevano furiosamente di questioni relative al Toro (guarda qui il video). Eppure Urbano Cairo, presidente dei granata, è tornato a parlare dell’episodio raccontando una particolare conversazione avuta con il direttore tecnico.

La conversazione tra Cairo e Vagnati

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cairo ha raccontato una conversazione avuta con Vagnati dopo l’episodio: “Mi ha chiamato lui per avvertirmi che stava circolando quel video. Gli ho detto: ‘Non preoccuparti, mettiamo a posto tutto…’. Poi gli ho chiesto: ‘Ma è vero che mi hai dato della testa di c****o?‘ ‘No, non è possibile”, mi ha detto lui un po’ in difficoltà’. Cose che capitano. L’eccezionalità stava nel fatto che qualcuno aveva filmato la scena. A volte succede di esagerare. Ma si sono riappacificati e hanno lavorato bene insieme, infatti nella stagione scorsa abbiamo fatto meglio di quella precedente. A Juric non ho neppure parlato dell’episodio”.

Sul modello Atalanta

“Abbiamo trattenuto tutti e fatto investimenti: è chiaro che vogliamo crescere. Ma non amo i proclami. L’Atalanta, per quello che ha fatto, è un modello. Antonio Percassi è sempre rimasto schiscio, misurato, non lo senti mai dire: vinceremo, faremo… Anche quando Gasperini arrivava terzo, parlava dei 40 punti salvezza. Abbiamo una squadra giovane, un mister e un d.s. che lavorano bene. Siamo fiduciosi, senza parlare troppo”.