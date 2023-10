La Maratona ha dato appuntamento ai tifosi al Filadelfia per caricare la squadra in vista di Juventus-Torino

Manca sempre meno al Derby della Mole, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00. In vista della stracittadina, la Curva Maratona ha dato appuntamento a tutti i tifosi per caricare la squadra: i supporters granata si ritroveranno venerdì al Filadelfia, alle ore 18:30, per incitare la squadra alla vigilia della gara.