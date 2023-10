Il numero 8 granata contro l’Hellas Verona ha rimediato una prestazione deludente e a dirlo è stato anche Juric, contro la Juve vorrà rifarsi

Dopo il deludente 0-0 casalingo rimediato contro l’Hellas Verona a Ivan Juric sono state chieste delle spiegazioni sulle pessime prestazioni rimediate da Ivan Ilic, Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic. Tre giocatori con un certo bagaglio di esperienza e con indiscutibili qualità tecniche che al Toro dovrebbero fare la differenza, ma che contro i gialloblù hanno rimediato tutti e tre una prova insufficiente. In particolare per quanto riguarda Ilic ci si aspettava e in generale ci si aspetta molto, ma molto di più. Il numero 8 granata è arrivato all’ombra della Mole nel gennaio del 2023, dopo una lunga battaglia tra i granata e il Marsiglia per accaparrarsi il centrocampista perché Juric lo voleva fortemente. Ma fino a qui l’avventura in granata di Ilic non ha rispettato le aspettative che in molti, il tecnico croato in primis, riponevano su di lui. Infatti, il giocatore ha avuto diversi alti e bassi e la partita contro la squadra guidata da Marco Baroni rappresenta senza alcuna ombra di dubbio un punto basso. Ora Ilic potrà riscattarsi in una sfida importante come il derby della Mole, anche se non sarà affatto semplice. Ilic centrocampista granata deve volerlo e crederci.

Ilic: contro il Verona troppo poco incisivo

Rilanciarsi contro la Juve è un’occasione molto ghiotta per quanto difficile possa essere. Il centrocampista classe 2001 dovrà essere più incisivo rispetto alla partita contro l’Hellas Verona, dove ha provato a mettere lo zampino nelle azioni che potevano risultare potenzialmente pericolose, ma nulla più, tanto che nel corso della gara Juric lo ha sostituito per fare spazio a Karol Linetty. Piuttosto che rivedere l’Ilic che si è visto contro i gialloblù, Juric contro gli uomini di Massimiliano Allegri spera di ritrovare l’Ilic che si è visto nella scorsa stagione nel match contro la Lazio, per fare un esempio. Match nel quale il centrocampista serbo aveva permesso ai granata di tornare da Roma con 3 punti in tasca grazie a un gol bellissimo. Contro la Juve ci sarà bisogno di tutti per cercare di conquistare un risultato positivo. Questo è poco ma sicuro.