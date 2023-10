Ivan Juric e Massimiliano Allegri si affronteranno per la nona volta in Serie A nel Derby della Mole, in programma sabato 7 ottobre

Prosegue la marcia di avvicinamento al 207° Derby della Mole, che andrà in scena all’Allianz Stadium nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. I granata avranno l’obbiettivo di interrompere la lunga striscia di risultati utili consecutivi inanellata dalla Juventus, mentre i bianconeri dovranno riprendere la marcia in campionato dopo il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta. Juventus-Torino sarà anche Allegri contro Juric: ecco i precedenti tra i due allenatori.

Juric, che fatica contro Allegri

Tra il tecnico croato e quello bianconero si sono disputati finora 8 precedenti. Lo score è nettamente in favore del livornese, che ha vinto 5 gare e ne ha pareggiate 2, con una media punti a partita pari a 2,13. Una sola vittoria invece per Ivan Juric, nel lontano 27 novembre 2016, quando sedeva sulla panchina del Genoa. Furono una doppietta di Simeone e un autogol di Alex Sandro a regalare il primo e unico successo al croato contro Allegri. Inutile il gol di Pjanic sul finire del match, che fissò il risultato sul 3-1. Negli scontri andati in scena tra i due allenatori, infine, si contano 26 reti: 17 realizzate dagli uomini di Allegri e solamente 9 da quelli di Juric.