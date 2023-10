Silvano Benedetti, durante la premiazione del Pallone Granata, ha raccontato come ha preso Alessandro Buongiorno al Torino

Nella giornata di ieri, sono stati consegnati il Pallone Granata e il premio Cozzolino. Silvano Benedetti ha introdotto Alessandro Buongiorno, raccontando come è arrivato al Toro. Di seguito le sue parole. Ha iniziato dicendo: “Ho avuto la fortuna di portare Buongiorno nella grande famiglia granata. Era il 2006 quando all’età di 7 anni Alessandro arrivò timido timido a fare un provino. Alla fine dell’allenamento, con la famiglia, chiesi di poterlo avere sin da subito. Ma lui, come tutti i bambini, volle inizialmente rimanere nel Barracuda. Non potevamo permetterci di lasciarlo e quindi attuammo la solita strategia di farlo rimanere una settimana per farlo innamorare della maglia granata: così è stato e così lo convinsi”.

Un percorso fatto di conquiste

Benedetti ha poi continuato: “Durante il suo percorso, ha conquistato ogni allenatore e ogni dirigente con la sua qualità, la sua umiltà e la passione in tutto ciò che faceva. Non solo in ambito calcistico, ma anche scolastico: non dimentichiamoci che è laureato in Economia Aziendale. Con la sua scelta di rimanere al Toro, ha dimostrato che in questo mondo dorato, i valori che ha dentro superano ogni ostacolo e tentazione. Per questo lo ringrazio di cuore: con questo messaggio e questo gesto ha fatto capire che la maglia granata è simbolo di valore e ambizione”