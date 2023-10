Duvan Zapata sembra un vero e proprio incubo per la Juventus: ecco quante reti ha segnato contro i bianconeri

Prosegue la marcia di avvicinamento al Derby della Mole, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Il Torino di Ivan Juric, dopo il pareggio casalingo contro il Verona, cercherà di porre fine alla lunga serie di risultati utili consecutivi che la Juventus ha collezionato nelle stracittadine (l’ultima vittoria granata risale al 2015). Per farlo si affiderà al fattore Duvan Zapata, che sembra essere diventato un vero e proprio incubo per gli uomini di Massimiliano Allegri.

I numeri di Zapata contro la Juventus

Il colombiano è arrivato a Torino in estate, con la responsabilità di guidare il reparto offensivo granata durante la nuova stagione. La prima rete è arrivata alla 5ª giornata contro la Roma di Mourinho, la stessa che lo aveva corteggiato prima di virare su Romelu Lukaku. Poi è rimasto a secco sia contro la Lazio che nell’ultimo pareggio contro il Verona. Ora punta il Derby della Mole, in cui per la prima volta affronterà la Juventus da giocatore del Toro. Juventus che, negli ultimi anni, è stata una delle sue vittime preferite: contro i bianconeri ha infatti realizzato 8 reti negli ultimi 12 precedenti in Serie A, ma con la maglia dell’Atalanta. I tifosi e Juric ci sperano: il numero 91 può essere l’arma in più per porre fine a un digiuno che va avanti dal 2015.