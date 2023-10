In vista del derby della Mole, non è solo allarme in difesa: anche sulle fasce c’è emergenza in casa granata

I granata non arrivano al derby in condizioni ottimali: 2 punti nelle ultime 3 partite e alcuni giocatori out. Il Toro non ha ancora espugnato l’Allianz Stadium e ci proverà nell’8^ giornata di campionato, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00. Oltre alla difesa, c’è un altro reparto in emergenza: le fasce. Così come in difesa, gli uomini per Ivan Juric sono contati: Soppy è out e Vojvoda non è al meglio. Nel derby i titolari saranno Bellanova a destra (che contro il Verona ha giocato gli ultimi 10 minuti) e Lazaro a sinistra. Vojvoda, anche se sta lavorando a parte, dovrebbe essere recuperato ma non si sa in quali condizioni. Buona la prima da titolare per Soppy, ma è subito arrivata una lesione alla coscia. Adesso il problema saranno i cambi, anche perché Rodriguez non potrà dare una mano sulla fascia sinistra.

Un reparto contato

In vista del derby, Ivan Juric toglierà alla Primavera ancora una volta Jacopo Antolini per cautelarsi. Dopodiché i titolari sono Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, con Soppy e Vojvoda come riserve, pronte ad entrare a gara in corso. Nel match contro la Juventus, è molto probabile che Bellanova e Lazaro debbano giocare 90 minuti. Lazaro sta tornando ai suoi livelli e ha anche sfiorato un grande gol contro il Verona. Da Bellanova invece, ci si aspetta di più, anche perché le qualità ci sono.