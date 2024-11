Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: senza Adams, Vanoli passa al 3-5-1-1 con Vlasic a supporto dell’attaccante paraguaiano

Adams alla fine non ce l’ha fatta a esserci per il derby, lo scozzese non ha smaltito il problema muscolare patito contro la Fiorentina e questa sera è in panchina. Vanoli ha così scelto di affidarsi al 3-5-1-1 con Vlasic a supporto dell’unica punta Sanabria. Ma il tecnico granata ha deciso anche di cambiare in difesa: Maripan va in panchina, al centro gioca Coco con Walukiewicz e Masina ai suoi lati. Confermato Pedersen sulla fascia destra, dopo la buona prestazione nell’ultimo turno, con Lazaro preferito a Sosa a sinistra.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Conceicao, McKennie, Cabal, Rouhi, Gil, Mbangula. All. Thiago Motta.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria. A disp: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Maripan, Bianay Balcot, Vojvoda, Sosa, Ciammaglichella, Gineitis, Tameze, Karamoh, Gabellini, Njie. All. Vanoli.