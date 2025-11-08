Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Torino: Baroni sceglie Ilic e Ngonge, non Asllani e Adams

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Juventus-Torino. Baroni schiera dal primo minuto Ismajli e non Tameze. Ilic e Ngonge titolari al posto di Asllani e Adams. Spalletti invece sceglie McKennie e non Kostic sulla sinistra. Openda in panchina. Di seguito, le scelte ufficiali delle due squadre.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe, Kostic, Adzic, Zhegrova, Miretti, Openda, David. All. Spalletti.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. A disp. Popa, Siviero, Tameze, Masina, Nkounkou, Biraghi, Dembele, Asllani, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Adams, Njie, Zapata. All. Colucci (Baroni squalificato).