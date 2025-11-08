Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Torino: Baroni sceglie Ilic e Ngonge, non Asllani e Adams
Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Juventus-Torino. Baroni schiera dal primo minuto Ismajli e non Tameze. Ilic e Ngonge titolari al posto di Asllani e Adams. Spalletti invece sceglie McKennie e non Kostic sulla sinistra. Openda in panchina. Di seguito, le scelte ufficiali delle due squadre.
Juventus-Torino: le formazioni ufficiali
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe, Kostic, Adzic, Zhegrova, Miretti, Openda, David. All. Spalletti.
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. A disp. Popa, Siviero, Tameze, Masina, Nkounkou, Biraghi, Dembele, Asllani, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Adams, Njie, Zapata. All. Colucci (Baroni squalificato).
Come scritto mille volte, non rinuncerei mai ad Adams. Facendo lo sforzo di mettersi nel pensiero di Baroni, la vedo così: 1) non ha avuto il coraggio di inserire i tre attaccanti con Ngonge trequartista, 2) considera l’imprevedibilità e velocità di quest’ultimo irrinunciabile oggi, 3)… confida nella buona stella del… Leggi il resto »
Ma se il Ché si chiamasse Benito o Giorgio giocherebbe? Mi viene qualche dubbio…. altrimenti certe scelte non si possono spiegare in termini calcististi…..lui li osserva tutti i giorni, i giocatori, intendo personalmente , sul campo. Mi spengo ora , subito….guarderò il risultato finale…buona cena a tutti.
Adams in panchina deve avere per forza la polmonite o Baroni ha i primi sintomi di demenza senile.
Adams entrerà nell’ulitima mezz’ora per recuperare l’irrecuperabile, e a fine gara sarà irrecuperabile anche lui.