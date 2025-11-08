Toro.it

Nikola Vlasic ha parlato poco prima dell’inizio del derby della Mole: “Sto imparando molto a livello difensivo”

Nikola Vlasic ha parlato a DAZN poco prima di Juventus-Torino. Ecco le sue parole: “Sto giocando più basso dell’anno scorso, ma mi piace. Si tratta di una posizione difficile. Ma comunque penso che sto migliorando molto a livello difensivo. Ho ancora tanto margine di miglioramento. Siamo una squadra con tanti nuovi giocatori. Alcuni non hanno mai giocato un derby ma tutti sappiamo la storia. C’è pressione, ma dobbiamo godercela. Dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi”.

Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Pisa SC.
