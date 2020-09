Le dichiarazioni di Kouamè, giocatore della Fiorentina all’intervallo della sfida con il Torino, ancora a reti inviolate, sulla parata di Sirigu

“La parata di Sirigu? Lui è stato bravo lui ma anche io ho schiacciato troppo il pallone.“, queste le parole di Kouamè sull’intervento dell’estremo difensore granata, che gli ha impedito di portare in vantaggio i suoi. Kouamè continua poi: “Complimenti a lui che è stato bravo a fare una grande parata. Dobbiamo essere bravi a chiudere il giro palla che fanno loro, soprattutto quando Rincon si abbassa per andare a prendere palla. Dobbiamo migliorare ma siamo ancora in partita. Dobbiamo cercare di rientrare bene nel secondo tempo e cerchiamo di portare i punti a casa.“