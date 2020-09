Belotti: “Io in doppia cifra? Sarebbe utile a raggiungere obiettivi importanti”

Le parole di Andrea Belotti, capitano del Torino, in attesa del fischio di inizio di Fiorentina-Torino, valida per la prima di campionato

Tutto pronto o quasi per Fiorentina-Torino, match che aprirà la stagione 2020-2021. Tra i protagonisti il Gallo Belotti, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita. “Giampaolo? Un nuovo allenatore che ha un’idea di gioco diversa rispetto al passato. Abbiamo lavorato tanto in questo mese di preparazione, per lavorare soprattutto sul possesso di palla e sul fatto di voler giocare la partita, di voler comunque sempre portare il possesso dalla nostra parte. Ho visto netti miglioramenti durante gli allenamenti e quindi sono molto fiducioso.“, queste le prime impressioni del capitano del Toro.

Belotti: “I miei gol possono servire al Torino per ambire a vette alte”

Sugli obbiettivi personali, il Gallo aggiunge: “Doppia cifra e raggiungere Gabetto? Sarebbe un onore raggiungere un mito della storia del Grande Torino. Farò il possibile per raggiungere la doppia cifra perchè significa che i miei gol possono servire al Torino per ambire a vette alte e obbiettivi importanti.“.