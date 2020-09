Vagnati: “Torreira non è una priorità”

Le parole di Davide Vagnati, ds del Torino nel prepartita della sfida con la Fiorentina, che aprirà la stagione 2020-2021

Torna a parlare Davide Vagnati, ds del Torino in vista del match con la Fiorentina, che aprirà la stagione 2020-2021. “L’obbiettivo? Inutile fare proclami. Dobbiamo essere concentrarti su ogni allenamento. Abbiamo cambiato il progetto tecnico-tattico. Non ci sono alibi ma dobbiamo lavorare quotidianamente.“

Sul mercato: “Sicuramente a inizio stagione avevamo delle idee che nel corso di questo mese il mister ha avuto la possibilità di valutare. Ha grande stima per quello che sta facendo Rincon. Torreira non è una priorità assoluta, valuteremo.“

Vagnati: “I giocatori che sono al Torino sono qui perchè crediamo in quello che possono dare”

Continua Vagnati: “Abbiamo valutato il mercato molto difficile. Ci sono ancora incognite sul futuro. Il mister ha fatto valutazioni, le abbiamo fatte insieme, per quello che sono i componenti della rosa, per quello che è il nuovo progetto tecnico. Giampaolo è contento. Non si possono avere 30 giocatori in squadra, è evidente. I giocatori che sono al Torino sono qui perchè crediamo in quello che possono dare e siamo felici di questo.. Manca ancora un po’ alla fine del mercato e vedremo cosa succederà.“