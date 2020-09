Le ultime dal Franchi: Linetty subito in campo, Izzo fa il terzino a destra - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Giampaolo preferisce Ansaldi a Murru sulla fascia sinistra, Berenguer gioca come trequartista

Solo sono dei nuovi acquisti del Torino parte titolare a Firenze: Karol Linetty. Marco Giampaolo ha deciso di affidarsi immediatamente al centrocampista polacco, che agirà da mezzala sinistra. Panchina per Murru e Vojvoda, a cui è stato preferito Izzo come terzino destro. Rincon gioca da regista, come fatto sempre in precampionato, mentre Berenguer da trequartista alle spalle della coppia Zaza-Belotti. Nella Fiorentina titolari in attacco Kouamè e Ribery, Chiesa agisce da esterno di centrocampo.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino

Fiorentina (3-5-2): Dragoswki; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castro, Biraghi; Kouamè, Ribery All. Iachini

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Giampaolo