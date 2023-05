Valentino Lazaro ha parlato prima della partita accennando al fatto che dovrà marcare il terzino Carlos Augusto

L’esterno del Torino ha parlato prima della partita contro il Monza riguardo al difficle compito che avrà nel corso del match di marcare Carlos Augusto. Queste le sue parole: “Carlos Augusto? Si è un buon giocatore. Oggi sarà un lavoro duro per me, ma io sono felice perchè io vivo per queste situazioni e voglio fare una buona partita”. Carlos Augusto infatti è uno dei terzini più pericolosi del nostro campionato con ben 6 gol e 5 assist nelle 30 presene collezionate in questo campionato.