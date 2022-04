I convocati di Lazio-Torino, sfida in programma allo stadio “Olimpico” alle 20.45: ecco chi è stato chiamato dai due allenatori

Il momento di Lazio-Torino si avvicina sempre di più. I biancocelesti, reduci da una vittoria roboante contro il Genoa, sono a caccia del quinto posto, l’unico a disposizione per l’Europa League. Sarri, che ha a disposizione tutta la sua potenza di fuoco, resta dubbiooso solo su Pedro, reduce da un affaticamente muscolare che mette a rischio la gara di stasera. Divera è invece la situazione di Juric, tra i grandi assenti della sfida a causa di una squalifica. Torna infatti Sanabria, ma Pellegri resta in dubbio dopo la frattura alla mano. Ancora out Djidji, Fares, Praet, Zaza e Warming, mentre Mandragora dovrebbe tornare dalla prossima settimana. Di seguito, le scelte dei due tecnici.

Lazio-Torino, i convocati di Juric

Sono 23 i calciatori convocati da Juric per la partita contro la Lazio, tra questi c’è anche Antonio Sanabria che è rientrato da un infortunio. Sempre assenti invece Djidji, Mandragora, Warming, Zaza, oltre ai lungodegenti Fares e Praet.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Garbett, Linetty, Lukic, Pobega, Ricci

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck

Lazio-Torino, i convocati di Sarri

