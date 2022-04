La sfida tra Lazio e Torino è in programma per sabato 16 aprile alle 20.45: ecco come seguirla in TV e in streaming

È tempo di Pasqua ma anche di calcio per il Torino di Juric, che questa sera alle 20.45 scenderà in campo all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Sarri. Squadre diverse con obiettivi differenti le due che si affronteranno, ma non si risparmieranno di certo. Il match, in programma per sabato 16 aprile alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite e 473 e 483) e Sky Sport (canale 251 satellite). Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming scaricando l’app di DAZN o su Sky Go.